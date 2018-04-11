Путин отстанет: эксперт объяснил, как нужно действовать Европе

Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет ограниченной войны в Европе, победной для себя. Остановить его провокации помогут слаженные действия западного мира.

Об этом в эфире ObozTVзаявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Это будет компенсацией за проигрыш в холодной войне. И Путин к этому ведет провокациями", - отметил он.

Кравченко считает, что остановить провокации поможет только слаженные действия западного мира.

"Реакция должна быть, спланированной, общей, скоординированной, более жесткой, чем они есть. Ведь не секрет, что США вводят санкции, когда вопрос касается их внутренних дел: вмешательство в выборы фабрики "троллей". Великобритания заявила о санкциях – когда в Европе применили химоружие", - подчеркнул эксперт.

Международник обратил внимание, что четыре года в Украине война, а особых санкций по сути и не было: то делят пакеты на "донбасские" и "крымские", то связывают с "Минском", то нет". "Европа разъединена – так, как нужно Путину", - считает Валерий Кравченко.

Ранее "Обозреватель" опубликовал прогноз о том, что может ожидать РФ после введения новых санкций США.