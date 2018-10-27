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Путин и ''мертвец'': российские СМИ жестко опозорились. Фотофакт

9.9тЧитать материал на украинском

Издание "Газета.ru" опубликовала в новости о прибытии президента РФ Владимира Путина в Стамбул фотографию, на которой лидер Кремля спускается по трапу с послом России Андреем Карловым, которого убили два года назад.

Ошибку достаточно быстро исправили, однако OBOZREVATEL успел зафиксировать этот момент. В частности, российские СМИ сообщали о прибытии Путина на четырехсторонний саммит по вопросам сирийского регулирования.

27 октября в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ. Из аэропорта президент РФ отправился во дворец Вахдеттин.

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Это здание принадлежало последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В нем и пройдут встречи.

Путин и ''мертвец'': российские СМИ жестко опозорились. Фотофакт

Владимир Путин с Андреем Карловым

Путин и ''мертвец'': российские СМИ жестко опозорились. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, Карлова застрелили в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков". Москва квалифицировала это происшествие как теракт. При этом самого злоумышленника застрелили на месте.

Читайте все новости по теме "курьезы" на OBOZREVATEL.

Тема
курьезы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Скирда Женя
Скирда Женя
Это росСМИ путену намёк сделали...что мол не угомонишься, встретишься с Карловым при том в принудительной форме, (так сказать по "формуле Карлова" )
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
путен: - Товарисчи,последнее время ходят слухи, что вместо меня кругом возят чучело... Это неправда... На самом деле вместо чучела возят меня...
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так это Карлов с мертвецом идёт.
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