Путин и ''мертвец'': российские СМИ жестко опозорились. Фотофакт

Издание "Газета.ru" опубликовала в новости о прибытии президента РФ Владимира Путина в Стамбул фотографию, на которой лидер Кремля спускается по трапу с послом России Андреем Карловым, которого убили два года назад.

Ошибку достаточно быстро исправили, однако OBOZREVATEL успел зафиксировать этот момент. В частности, российские СМИ сообщали о прибытии Путина на четырехсторонний саммит по вопросам сирийского регулирования.

27 октября в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ. Из аэропорта президент РФ отправился во дворец Вахдеттин.

Это здание принадлежало последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В нем и пройдут встречи.

Владимир Путин с Андреем Карловым

Как сообщал OBOZREVATEL, Карлова застрелили в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков". Москва квалифицировала это происшествие как теракт. При этом самого злоумышленника застрелили на месте.