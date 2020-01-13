Путин и Макрон приняли срочное решение по ядерному договору Ирана

Лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Иране и договорились сохранить иранскую ядерную сделку.

Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", – отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили конфликт в Ливии.

"Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", – сообщили в Кремле.

Макрон и Путин

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