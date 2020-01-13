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13 января • обновлено в 11:37
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Путин и Макрон приняли срочное решение по ядерному договору Ирана

2.1т
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Лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Иране и договорились сохранить иранскую ядерную сделку.

Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", – отмечается в сообщении.

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Также стороны обсудили конфликт в Ливии.

"Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", – сообщили в Кремле.

Макрон и Путин

Макрон и Путин

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Протесты в Иране Конфликт США и Ирана
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
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Дудко Олег
Дудко Олег
Путин с Меркель решает, что делать с Украиной, с Макроном, что делать с Ираном. Изгой в изоляции, короче.
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5
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Дудко Олег, рогульки в нетерпении - что там паханы за них порешают
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
С украиной интересно советовались?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули в недоумении, как же это можно - не слушаться омереку!
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