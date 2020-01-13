Путин и Макрон приняли срочное решение по ядерному договору Ирана

Лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Иране и договорились сохранить иранскую ядерную сделку.
Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", – отмечается в сообщении.
Также стороны обсудили конфликт в Ливии.
"Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", – сообщили в Кремле.
Макрон и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конфликт разгорелся из-за ракетного удара США, которым в аеропорту Багдада убили генерала Касема Сулеймани.
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.
Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
10 января США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.
До этого, в ночь на 8 января, Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Нападения на объекты США продолжилось, и 12 января была атакована военная база в Ираке Балад.
Все это происходит на фоне жуткой трагедии с самолетом "Международных авиалиний Украины", в результате крушения которого погибли 176 человек. Иран спустя несколько дней признал свою вину.
При этом президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу возможных переговоров с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.
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