Пусть закопают в Сирии: Бабченко возмутил пропагандистов Кремля заявлением о россиянах

Пропагандисты российского "ПолитНавигатора" обвинили журналиста Аркадия Бабченко в том, что он радуется потерям РФ в Сирии.

"Бежавший из России в Украину либеральный пропагандист Аркадий Бабченко заявил, что радуется потерям русских в Сирии. Об этом он сказал на либеральном форуме "Свободной России" в Вильнюсе", – процитировал Бабченко росСМИ на своей странице в Facebook.

Так, журналист рассуждал о том, что в России нет нации. А местное население, если им скажут идти воевать, сделают это беспрекословно.

"Для того, чтобы говорить о национальных интересах, должен быть такой субъект, как нация и народ. В России нет ни нации, ни народа, ни граждан, сейчас там крепостные крестьяне. Если им скажут пойти воевать в Сирии или Донбассе, они безмолвно пойдут. Одним из главных ресурсов Путина является 50 миллионов послушного боеспособного населения, которое готово исполнять его любые приказы", – сказал Бабченко.

По словам журналиста, он не имеет ничего против того, что на Донбасс приедет меньше российских наемников, если они погибнут в Сирии.

"Честно говоря, мне было бы интересно посмотреть на то, как России воюет с США в Сирии. С моей эгоистической точки зрения, чем больше их закопают в песках Сирии, тем меньше их приедет в Донбасс. Поэтому я не имею ничего против", − сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее новый глава Госдепартамента США Майк Помпео рассказал, что в Сирии погибли около двух сотен российских наемников.