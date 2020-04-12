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12 апреля • обновлено в 15:14
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"Пусть прекратятся страдания Донбасса!" Папа Римский вспомнил Украину в пасхальном послании. Видео

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Папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

На фоне распространения в мире пандемии коронавируса, он также призвал всех отбросить равнодушие, эгоизм, разделения и забвения. Об этом сообщает секретариат главы УГКЦ в Риме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в первую очередь в своем послании Святейший Отец вспомнил о тех, кто больше всего пострадал от COVID-19 – больных, умерших и их семьи, оплакивающие потерю родных, с которыми во многих случаях даже не смогли попрощаться.

Папа Франциск в пасхальном послании "Городу и миру" пожелал прекращения страданий населения восточных регионов Украины

Папа Франциск в пасхальном послании "Городу и миру" пожелал прекращения страданий населения восточных регионов Украины

"Многие люди празднуют эту Пасху в одиночестве, в оплакивании умерших и терпении многих испытаний, спровоцированных пандемией, – от физических страданий до экономических проблем", – сказал папа Франциск.

Он обратился к Всевышнему, попросив дать силы и надежду врачам и медицинскому персоналу, которые повсюду оказывают заботу и любовь к ближнему – "до последнего истощения и очень часто жертвуя собственным здоровьем". Также он поблагодарил работников социальной защиты населения, правоохранителей и военных.

"В эти недели жизни миллионов людей внезапно изменились. Для многих быть дома стало поводом подумать, остановить неугомонные ритмы повседневной жизни, быть с родными и наслаждаться их присутствием. Однако для других эти дни вызвали заботу о неопределенном будущем, риске потерять работу и других последствиях, которые несет в себе этот кризис ", – отметил папа Франциск, призвав политиков к ответственной работе для общего блага и восстановления полноценной общественной жизни.

Пасхальное благословение Urbi et Orbi от Папы Франциска

Пасхальное благословение Urbi et Orbi от Папы Франциска

Скриншот с видео

По его словам, перед угрозой пандемии не место для равнодушию. Поэтому святейший призвал помнить о бедных, беженцах и бездомных. В то же время обратился к ЕС, добавив, что сегодня перед ним стоит эпохальный вызов, от которого зависит не только будущее самой Европы, но и всего мира. А вспоминая разные страны, где идет война, он выделил Украину.

"Желаю прекращения страданий населения восточных регионов Украины... Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей", – призвал Франциск.

Пасхальное благословение Urbi et Orbi от Папы Франциска

Пасхальное благословение Urbi et Orbi от Папы Франциска

Скриншот с видео

Он отметил, что кризис, который сейчас переживает человечество, не должен побуждать забыть многие другие человеческих страдания. Здесь он указал на гуманитарные кризисы в Африке, Азии, проблему беженцев и мигрантов, "многие из которых – это дети, которые живут в ужасных условиях".

"Равнодушие, эгоизм, разделения и забвения – это не те слова, которые мы хотим слышать в это время. Во все времена мы пытаемся побороть их. Они имеют место тогда, когда у нас побеждает страх и смерть, когда мы не позволяем победить Господу Иисусу в нашем сердце и в нашей жизни. Тот, кто уже победил смерть, открывая нам дорогу вечного спасения, пусть устранит тьму, которая повисла над нашим убогим человечеством и введет нас в свой славный день, в котором никогда не будет заходит солнце", – подытожил свое пасхальное послание Папа Франциск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск выразил убеждение, что те проблемы, которые сейчас происходят во всем мире, – это реакция природы.

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Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Пасха Коронавирус Война на Донбассе
Персона
Папа Римський Франциск
Место
Италия Рим
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
такикаму радоваться?
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0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Всушным фaшистам плевать, они родились, чтобы yбивать и сдохнуть
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3
1
Вонючий укроскот В дупу ебу
Вонючий укроскот В дупу ебу
Кристина Cтефанова, перебить всушную мразоту и наступит благодать
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4
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Даже Папа Римский вспомнил о мучениях Доннбасса от рук Украины
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2
1
Мир

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