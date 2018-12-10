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Серпы и молоты на погромах во Франции: нашлось объяснение ''русскому следу''

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Российская Федерация активно поддерживает и использует в своих целях антиправительственные протесты "желтых жилетов" во Франции, однако не является их главным зачинщиком.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя многочисленные сообщения в СМИ о "русском следе" протестов.

"Я более чем уверен, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы эти протесты прошли в как можно более резкой форме, были массовыми и влиятельными. Но я не считаю, что Россия – основная движущая сила этих процессов", – отметил он.

Комментируя использование французами советской символики, в частности с серпом и молотом, эксперт провел параллели с протестами так называемой Парижской весны 1968 года.

"Также под красными флагами молодежь выступала, потому что там анархисты, маоисты – кого только не было. Там тоже были уличные бои. Во Франции традиционно сильны и правые, и левые партии, причем левые имеют определенные сантименты к Советскому Союзу и к Российской Федерации", – объяснил он.

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По словам аналитика, тяга к советской символике – это "традиция французских протестов левых".

Тышкевич выразил уверенность, что в Кремле, когда начались беспорядки, решили использовать их в своих интересах.

"Накладываем одно на другое: во-первых, кризис французской политической системы; во-вторых, традиции Франции к масштабным акциям протеста, французы любят протестовать; в-третьих, рост популярности левых и правых одновременно; в-четвертых, и с левыми, и с правыми успешно сотрудничает Российская Федерация", – объяснил он.

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Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня — 25%.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в организации протестов лидера французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, заявив, что именно ее призывы повлияли на мятежников. Как известно, она является ярой сторонницей президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что участники акции протестов "желтых жилетов" развернули в Париже флаг террористической "ДНР", что было расценено как доказательство причастности России.

Также в соцсетях появилось видео, где в Париже группе погромщиков дают приказы на русском языке.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Игар Тышкевич
Место
ФранцияПариж
Тег
протест
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Ну, обоз, вы даете.....Откуда может быть руский след? Ну явно не из Парагвая....Подсказать?
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