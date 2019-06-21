Протесты в Грузии против России: опубликованы самые яркие фото жестких столкновений

Опубликованы новые фотографии массовых протестов, которые произошли в Грузии.
Отметим, что вечером, 20 июня оппозиционные силы вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.
По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.
По предварительным данным, украинцев нет среди пострадавших в результате столкновений под зданием парламента в Тбилиси.
Подчеркнем, что президент страны Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и вернулась в столицу.
При этом один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно. Также он объявил ультиматум местным властям.
"Мы требуем немедленной отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы", – сообщил оппозиционер.
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
Также добавим, что в протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след".
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
Протесты в Грузии
Телеграм-канал Протесты в мире
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