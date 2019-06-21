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Протесты в Грузии против России: опубликованы самые яркие фото жестких столкновений

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Опубликованы новые фотографии массовых протестов, которые произошли в Грузии.

Отметим, что вечером, 20 июня оппозиционные силы вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

Новости
В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

По предварительным данным, украинцев нет среди пострадавших в результате столкновений под зданием парламента в Тбилиси.

Подчеркнем, что президент страны Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и вернулась в столицу.

При этом один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно. Также он объявил ультиматум местным властям.

"Мы требуем немедленной отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы", – сообщил оппозиционер.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Также добавим, что в протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след".

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Телеграм-канал Протесты в мире

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Тема
Протесты в Грузии
Место
ГрузияТбилиси
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
грузины мы вам Саакашвили не отдадим! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Грызуны с скакунами братья. До первой делёжки куска сала.
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