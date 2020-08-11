Протесты в Беларуси: Евросоюз отказался признать победу Лукашенко

В ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Заявление было согласовано с главами МИД всех 27 стран ЕС.

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Беларусью, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", – говорится в тексте.

Евросоюз также призвал руководство страны начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия.

С призывом к ЕС ввести санкции обратилась и группа депутатов Европейского парламента.

В тексте заявления, которую литовский евродепутат Петрас Аустрявичус опубликовал в Twitter, сказано: "Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических преобразований".

Евродепутаты подчеркнули, что под санкции должны попасть не только высокопоставленные лица Беларуси и члены их семей, но и должностные лица среднего уровня репрессивных структур и ЦИК.

Санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов. Ограничения должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов.

"Белорусский режим ни в коем случае не может получать выгоду от финансовой поддержки ЕС", – подчеркнули в Европарламенте. Заявление подписали 23 депутата ЕП.

Текст заявления Европейского парламента. Twitter / Петрас Аустрявичус

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