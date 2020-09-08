Пропагандисты РФ поехали на "закрытое" интервью с Лукашенко и нарвались на критику

Симоньян приехала в Минск на интервью с Лукашенко.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, решился на большое интервью российским пропагандистам. Оно началось утром 8 сентября и при этом нигде не транслировалось.
Беседу белорусского лидера с представителями топовых росСМИ анонсировал Telegram-канал "Пул Первого". Известно, что мероприятие проходит в Минске во Дворце Независимости.
"Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью. Следите – Пул Первого расскажет, что и кому", – говорится в сообщении.
Российские пропагандисты приехали на интервью с Лукашенко
Отмечается, что на интервью Лукашенко приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, а также главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в Twitter похвасталась тем, что находится в столице Беларуси и попросила местных жителей посоветовать, где ей можно позавтракать.
"Доброе утро, Минск! Где у вас тут можно завтракать?" – написала она.
Симоньян и другие пропагандисты Кремля приехали в Минск на интервью с Лукашенко
Белорусы и другие пользователи сети негативно отозвались на ее сообщение. Топ-пропагандистке из РФ они посоветовали попить чая (отсылка к ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального). Помимо этого, Симоньян предложили отведать завтрак "на Окрестино", имея в виду изолятор временного содержания на улице Окрестино в Минске, который прозван "пыточным" за жестокость по отношению к заключенным.
Твит Симоньян. Twitter Маргариты Симоньян
"В спецприемнике, полагаю", "Выпей чаю, Вова угощает", "Ахаха, чай достойный Симонян", "Заходи в любое заведение, располагайся удобнее – встретим!", "Смело с вашей репутацией заходить в общепит в Минске", "На Окрестина", "Боброедских кафе и ресторанов нет", "В Окрестина, 36 очень вкусные завтраки, советую. Вежливые официанты–мужчины обслужат вас, как в лучших ресторанах Европы", "ЦИП на Окрестино, но не обманись цифрами среднего чека", "Маргарита, будьте осторожны! У нас в Минске ОМОН целенаправленно стреляет по журналистам! Надеюсь, вам попадет резиновой пулей в лицо", – комментируют пользователи.
Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.
Реакция пользователей сети Twitter Маргариты Симоньян
В сети Симоньян посоветовали позавтракать "на Окрестино" в Минске Twitter Маргариты Симоньян
Пользователи сети раскритиковали Симоньян Twitter Маргариты Симоньян
Комментарии пользователей сети Twitter Маргариты Симоньян
Как сообщал OBOZREVATEL:
главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалась на критику и жесткое осуждение в сети из-за предложения введения российских войск в охваченную протестами Беларусь.
Также Симоньян обозвала главную представительницу оппозиции на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую "фриком с IQ немного выше, чем у орангутанга". Она заявила, что Запад всегда делает лицом оппозиции "абсолютного фрика".
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