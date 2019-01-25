''Признать ''Л/ДНР'' Украиной'': на росТВ придумали подлый план для Кремля

На российском телевидении предложили признать террористические "Л/ДНР" настоящей Украиной, а их главарей — правительством в изгнании.

Бредовую идею озвучил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"А может нам сделать гораздо проще? Ну, давайте признаем, 100 раз говорил, например, законным правительством Украины Пушилина в Донецке. Его признаем легитимным со всеми вытекающими последствиями. И все. Заключим военный договор, максимальное оказание помощи. Асимметрично нужно отвечать", — высказался путинский глашатай.

Его поддержал секретарь президиума партии "Справедливая Россия" Александр Романович. Он отметил, что его политсила якобы уже давно призывает признать и "ДНР", и "ЛНР", как истинную Украину.

"Л/ДНР" "Корреспондент"

В свою очередь, их идею не поддержал скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что она якобы лишит Россию возможности захватить всю территорию Украины.

"А они тут же признают тоже и установят государственную границу. И мы больше не сунемся туда. Нам нужна вся Украина! Надо отвлечь внимание на Венесуэлу, а в это время брать Украину!" — выкрикнул одиозный политик.

Завершилось обсуждение неадекватного плана пропагандистов громкими угрозами Соловьева о том, что главари террористов в Донецке будут признаны правительством Украины в изгнании, а также молниеносным броском сил российских оккупантов на Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский пропагандист Семен Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР со столицей в Донецке, в которую войдут только южные и восточные области.

Еще один рупор Кремля Араик Степанян выразил убеждение в том, что, несмотря на стремление Украины в Европу, Киев со временем все равно вернется в состав России.

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