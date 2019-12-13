Привет из прошлого: мужчина обнаружил на пляже странную находку

Житель американского города Провинстаун, штат Массачусетс, гулял по пляжу и нашел интересный сюрприз – послание с прошлого.

Он извлек из моря стеклянную бутылку из-под кока-колы, внутри которой находилась записка, датированная 14 мая 1983 года. Об этом сообщает Bangor Daily News.

В письме 11-летняя девочка Дженни Браун, проживавшая в небольшом городке Джонспорт, указала свой почтовый адрес и попросила того, кто найдет бутылку, отправить ей ответ: "Пожалуйста, напишите мне!".

Американец нашел в море бутылку с запиской, датированной 14 мая 1983 года bangordailynews.com

Получив такой привет из прошлого, Джошуа Мендес вместе с семьей решил найти автора послания в соцсетях, однако попытки не увенчались успехом. Он отметил, что не стал писать по указанному адресу, поскольку предположил, что за эти годы Браун могла переехать.

Правда, через несколько недель ему удалось ее встретить. Выяснилось, что теперь 48-летняя Дженни Браун – мать двух сыновей, которая также имеет пятерых внуков – все еще живет в Джонспорте.

Женщина очень удивилась тому, как ее родных засыпали сообщения в социальных сетях и телефонные звонки с тех пор, когда информация о ее послании разлетелась в сети.

В письме 11-летняя девочка попросила того, кто найдет бутылку, отправить ей письмо bangordailynews.com

Также призналась, что помнит, как отправила записку. 14 мая 1983-го они с потугой вместе бросили бутылки из городской пристани. Бутылка ее подруги была обнаружена уже на следующий день. Тогда как послание Браун проплыло примерно 200 морских милях от города до пляжа и застряло в скалах, где его спустя 37 лет и нашел Джошуа Мендесом.

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