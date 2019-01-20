''Присоединят Кубань!'' На росТВ забили тревогу из-за украинской ''аннексии''

Российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

Столь бурную реакцию у рупоров кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях. Обсуждения этого материала пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пропагандисты Путина Скриншот видео

"После зачистки Донбасса и возвращения Крыма должно последовать присоединение российской Кубани. Ладно, если бы претензии территориальные, аппетиты на украинскую как бы Кубань озвучивались исключительно в кругах украинских националистов или невменяемых украинских министров, политиков. К этому мы давным-давно привыкли. Но тут за Кубань взялись американцы, это не шутки. Сливной бачок американской пропаганды "Радио Свобода" то и дело штампует статьи про Кубанскую Украину — государство, существовавшее только на публикуемых авторами этих статей якобы старинных картах", — обеспокоенно высказалась скандальная ведущая программы Ольга Скабеева.

Ее поддержал пропагандист Евгений Попов. По его словам, о намерениях Украины вернуть себе Кубань свидетельствует инициатива по переименованию улицы Маршала Жукова в Киеве в улицу Кубанской Украины. "Таким образом там собираются чтить борьбу за независимость и воссоединение с Украиной украинской Кубани в 1917-1921 годах", — возмутился рупор Кремля.

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий подчеркивал, что Украина не посягает на государственные границы России, но "память об украинской Кубани должна оставаться".

Ученый-демограф Анатолий Вишневский заявил, что кубанские казаки, которые сейчас проживают на территории России в Северном Кавказе, — это бывшие украинцы.

Лидер движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

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