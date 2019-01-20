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''Присоединят Кубань!'' На росТВ забили тревогу из-за украинской ''аннексии''

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Российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

Столь бурную реакцию у рупоров кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях. Обсуждения этого материала пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пропагандисты Путина

Пропагандисты Путина

Скриншот видео

"После зачистки Донбасса и возвращения Крыма должно последовать присоединение российской Кубани. Ладно, если бы претензии территориальные, аппетиты на украинскую как бы Кубань озвучивались исключительно в кругах украинских националистов или невменяемых украинских министров, политиков. К этому мы давным-давно привыкли. Но тут за Кубань взялись американцы, это не шутки. Сливной бачок американской пропаганды "Радио Свобода" то и дело штампует статьи про Кубанскую Украину — государство, существовавшее только на публикуемых авторами этих статей якобы старинных картах", — обеспокоенно высказалась скандальная ведущая программы Ольга Скабеева.

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Ее поддержал пропагандист Евгений Попов. По его словам, о намерениях Украины вернуть себе Кубань свидетельствует инициатива по переименованию улицы Маршала Жукова в Киеве в улицу Кубанской Украины. "Таким образом там собираются чтить борьбу за независимость и воссоединение с Украиной украинской Кубани в 1917-1921 годах", — возмутился рупор Кремля.

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Карты Украины с Кубанью

Карты Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий подчеркивал, что Украина не посягает на государственные границы России, но "память об украинской Кубани должна оставаться".

  • Ученый-демограф Анатолий Вишневский заявил, что кубанские казаки, которые сейчас проживают на территории России в Северном Кавказе, это бывшие украинцы.

  • Лидер движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Самая большая ошибка русских — это пренебречь украинцами. Посчитать их слабыми. Украинцы никогда не бывают так слабы, как кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать у них что-то ! Украинцы ВСЕГДА возвращают своё ! Но, когда украинцы возвращаются, они не рассчитывают свою силу. Они уничтожают ВСЕ на своём пути. Когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то занявшие эту землю русские будут завидовать мёртвым...
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Пигин Макс
Пигин Макс
ЕбашьРусню Андрей, А где троекратный СУХЕС?
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Кстати русня вы когда до Киева дойдёте?))) Что-то ваших два дня очень дахуя длятся))) Пятый год пошёл епта))))
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Видел русня я ваших мореманов когда для захвата двух несчастных катерка и буксира нагнали кораблей и авиацию))) и то долбоебы наебнули свой корабль))) там воевать даже нехуй с кем))) а вашими ракетами только Воронеж бомбить ибо они нихуя не летают))) ахахахах
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Слава Украине Женьок, Русня БЗДЛИВАЯ недоНация, которая в 1941-45 гг воевала не на передовой, а в заградотрядах... стреляя в спину украинцам, беларусам и казахам !
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