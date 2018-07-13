Прибило к земле копьем: в США мужчина чудом выжил после несчастного случая – опубликованы жуткие фото

В США 43-летний фермер Джастин Ферт чудом остался жив после того, как его проткнуло 18-килограммовым копьем в результате несчастного случая.

"Мужчину буквально прибило к земле", – сообщает The Sun.

В частности, житель Айдахо строил забор, когда на него упала гигантская пика для сена, которая прошла сквозь его спину и живот.

При этом инструмент чудом не задел аорту, спинной мозг и жизненно важные кровеносные сосуды. По словам врачей, если бы копье сместилось хотя бы на несколько сантиметров, то, вероятнее всего, Ферт был бы уже мертв.

Операция по удалению инородного тела и восстановлению поврежденных органов длилась четыре часа. Медики уверяют, что Ферт в скором времени полностью выздоровеет.

Позже сам пострадавший отмечал, что не почувствовал боли, но знал, что что-то его ударило.

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

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