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11 февраля • обновлено в 22:30
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Сократить до минимума: президент страны ЕС пошел на радикальный шаг против России

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Президент Латвии Эгил Левитс призвал Сейм увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%, тем самым сократив до 20% вещание на русском.

Глава государства обратился к комиссии по правам человека и общественным делам и предложил пересмотреть закон об электронных СМИ, сообщает "Настоящее время".

По задумке Левитса, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. Показывать их должны на официальных языках ЕС, которых всего насчитывается 24.

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По мнению президента, эти требования должны распространяться не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.

"Сильное информационное пространство – существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", – подчеркнул Левитс.

По его словам, изменения в законодательстве решат "давно осознаваемую проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Латвии на три месяца ввели запрет трансляции путинского телеканала "Россия РТР" из-за антиукраинской пропаганды.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Латвия
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Президент страны ЕС... Латвии, ааа, ну хомячки тоже немного лошади :)
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Червоний Данило
Червоний Данило
давно пора все русское yщeмлять по всему миру! нужно отправить русских cвинeй в стoйло на россию! весь мир начинает изолировать россию до уровня Сомали!
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