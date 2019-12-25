Только с Зеленским! Глава Грузии в открытую пошла против Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским свое участие в торжествах в честь 75-летия Победы в Москве, на которые ее позвал лидер России Владимир Путин.

Своей позицией она поделилась в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос. Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", – сказала президент.

Новости Россия вдруг захотела дружить с Грузией и сделала пугающее заявление

Глава Грузии в открытую пошла против Путина

"Дело в том, что если туда пойдет весь мир, включая Украину и многие другие наши страны-партнеры, возможно, что это сделает и президент США, все это должно быть принято во внимание. Но в то же время надо обратить внимание на наши прямые отношения, ситуацию на линии оккупации", – заявила лидер Грузии.

По словам Зурабишвили, грузины должны быть оптимистами и надеяться, что они пережили самые трудные времена. "И я надеюсь, что в новом году мы увидим другую позицию с другими жестами, которые могут открыть путь к новым шагам", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии оппозиционные политики устроили протест из-за присутствия в парламенте российской делегации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!