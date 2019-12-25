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25 декабря • обновлено в 10:38
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Только с Зеленским! Глава Грузии в открытую пошла против Путина

11.5т
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским свое участие в торжествах в честь 75-летия Победы в Москве, на которые ее позвал лидер России Владимир Путин.

Своей позицией она поделилась в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос. Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", – сказала президент.

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Глава Грузии в открытую пошла против Путина

Глава Грузии в открытую пошла против Путина

"Дело в том, что если туда пойдет весь мир, включая Украину и многие другие наши страны-партнеры, возможно, что это сделает и президент США, все это должно быть принято во внимание. Но в то же время надо обратить внимание на наши прямые отношения, ситуацию на линии оккупации", – заявила лидер Грузии.

По словам Зурабишвили, грузины должны быть оптимистами и надеяться, что они пережили самые трудные времена. "И я надеюсь, что в новом году мы увидим другую позицию с другими жестами, которые могут открыть путь к новым шагам", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии оппозиционные политики устроили протест из-за присутствия в парламенте российской делегации.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Саломе Зурабишвили Владимир Путин
Место
Грузия
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Комментарии
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фил филька
фил филька
заголовок как всегда вранье. а по теме: да кому ты нужна на празднике победы?
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
фил филька, Нужна вашему ублюдошному путлеру раз пригласил.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
никто и не против чтобы Владимир Зеленский праздновал вместе Владимиром Путиным.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Наивная!
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