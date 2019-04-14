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"Превратить в Сирию": в Венесуэле забили тревогу из-за военной интервенции Путина

1.1тЧитать материал на украинском

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

Об этом политик сказал в интервью газете Clarin. Он подчеркнул, что оппозиция "никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле".

"У нас уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. – Ред.) Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", – сказал Гуайдо.

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Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Clarin

"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии. – Ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", – добавил он.

Николас Мадуро и Владимир Путин

Николас Мадуро и Владимир Путин

Напомним, 23 марта в международный аэропорт Майкетии (Каракас) прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Один из лайнеров также перевез 35 тонн неизвестного груза.

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Хуан ГуайдоНиколас Мадуро
Место
Венесуэла
Тег
политика
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Руские уже построили навароссию ,приднестровье ,россирию ,а теперь взялись за Венесуелу .
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба братьям-украинцам пригласить к себе Хуана каким- нибуть министром. Пан Хуан и пани Хуанита,неплохо звучит
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