"Превратить в Сирию": в Венесуэле забили тревогу из-за военной интервенции Путина

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.
Об этом политик сказал в интервью газете Clarin. Он подчеркнул, что оппозиция "никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле".
"У нас уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. – Ред.) Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", – сказал Гуайдо.
Хуан Гуайдо
Clarin
"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии. – Ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", – добавил он.
Николас Мадуро и Владимир Путин
Напомним, 23 марта в международный аэропорт Майкетии (Каракас) прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Один из лайнеров также перевез 35 тонн неизвестного груза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Венесуэлу охватили масштабные протесты. Тысячи людей вышли против президента Николаса Мадуро.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные использовали слезоточивый газ и стреляли по людям.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым главой государства.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
23 февраля стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы получили приказ развернуть войска на границе с Колумбией.
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