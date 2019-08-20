Премьер Британии сделал жесткое предложение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit.
В своем письме он предложил изъять из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией.
"Я предлагаю заменить "бекстоп" обязательством создать такие механизмы, насколько это возможно, до конца переходного периода, которые станут частью будущих отношений", — написал он.
Борис Джонсон
Джонсон выступил за "гибкие и творческие решения для уникальных обстоятельств на острове Ирландия".
В свою очередь ЕС продолжает настаивать на том, что гарантия отсутствия жесткой границы в Ирландии должна остаться в соглашении и не может быть изменена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
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