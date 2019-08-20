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Премьер Британии сделал жесткое предложение по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit.

В своем письме он предложил изъять из него механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией.

"Я предлагаю заменить "бекстоп" обязательством создать такие механизмы, насколько это возможно, до конца переходного периода, которые станут частью будущих отношений", — написал он.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Джонсон выступил за "гибкие и творческие решения для уникальных обстоятельств на острове Ирландия".

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В свою очередь ЕС продолжает настаивать на том, что гарантия отсутствия жесткой границы в Ирландии должна остаться в соглашении и не может быть изменена.

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Тема
Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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