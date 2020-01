Представились сантехниками: в Давосе сорвали покушение на "личного врага Путина"

В Давосе, Швейцариязадержали двух российских шпионов, которые возможно готовили покушении на гепдиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что узнал о готовящемся покушении из СМИ.

"Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе предположительно направленную против меня шпионскую операцию России", – говорится в сообщении.

Местное издание Tages-Anzeiger написало, что полиция кантона Граубюнден задержала двух возможных российских шпионов в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Позже в интервью Браудер сообщил, что задержанными оказались "два российских оперативников, которые притворялись сантехниками". Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.

Бизнесмен отметил, что не знает, почему именно на него готовили покушение, но подчеркнул, что "русские активно покушаются на всех своих врагов во всех странах, у них – огромные ресурсы".

Отметим, что Билл Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). За свою деятельность против России его называют "личным врагом Владимира Путина".

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. 'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi