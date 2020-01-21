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21 января • обновлено в 13:26
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Представились сантехниками: в Давосе сорвали покушение на "личного врага Путина"

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В Давосе, Швейцариязадержали двух российских шпионов, которые возможно готовили покушении на гепдиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что узнал о готовящемся покушении из СМИ.

"Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе предположительно направленную против меня шпионскую операцию России", – говорится в сообщении.

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Местное издание Tages-Anzeiger написало, что полиция кантона Граубюнден задержала двух возможных российских шпионов в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Позже в интервью Браудер сообщил, что задержанными оказались "два российских оперативников, которые притворялись сантехниками". Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.

Бизнесмен отметил, что не знает, почему именно на него готовили покушение, но подчеркнул, что "русские активно покушаются на всех своих врагов во всех странах, у них – огромные ресурсы".

Отметим, что Билл Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). За свою деятельность против России его называют "личным врагом Владимира Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отправился с делегацией в Давос.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Уильям Браудер Владимир Путин
Место
Швейцария Давос
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