Вот этот чемпионат отлично показывает, насколько в России закон - полное го*но. Все почему-то говорят, что это праздник свободы. Какой к бесу свободы? Это праздник перекура в вашем рабстве, друзья мои.

Вот смотрите. Алкоголь на улице распивать нельзя. Собираться больше пяти человек нельзя. Скандировать лозунги, размахивать флагами, шуметь после одиннадцати - все это нельзя. Про проживание без регистрации я вообще молчу. И уж не дай бог ходить организованной колонной по Никольской.

Все иностранные болельщики должны быть упакованы и осуждены к штрафу, к обязательным работам, к административному аресту. Все. До единого. Они все нарушают российские законы.

Но нет. Нас*ать на российские законы. Любой иностранец в России - полубожество. Этот там у себя он - сантехник Томаш из пригорода Люблина, которому надо свести концы с концами, чтобы заплатить за газ и электричество. А здесь он - над законом. Ему можно все.

Это потом он уедет обратно к себе, и всех этих россиян, которые умиляются сейчас "празднику свободы", будут пиз*ить ровно за то, что позволено было Томашу и над чем они проливали розовые слезы умиления. Распитие спиртного на улице. Мешание проходу граждан. Ах, так у тебя еще и регистрации нет, су*а?

Но агент госдепа все равно ты.

Вы ж законы принимали, пи*оры. Ну так исполняйте их. У вас толпы нарушителей на улицах. Избивайте их, разгоняйте, упаковывайте, отправляйте красить заборы на обязательные работы. Чего языки то в задницу засунули. Это ж ваши законы, говнюки.

Вот этим вашим мундиалем вас унижают до такой степени, мои либеральные друзья, что дальше просто некуда. Вас опускают до такого уровня презрения, что это может вызывать только одно чувство - блядской гадливости. Вас пиздили пиздили, а потом приводят сантехника из соседней страны и демонстративно позволяют ему на ваших глазах делать все то, за что вас пиздили, смотрят ему в рот, хлопают в ладошки, а когда он уедет - вас опять продолжат пиздить ровно за это же самое.

А вы как дурачки радуетесь - ах, какой праздник свободы на Никольской, ах, как давно не было в Москве так здорово...