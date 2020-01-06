Убийство иранского генерала Касема Сулеймани и бывших с ним иракских военных вызвало у меня очень сложные чувства.

Я отлично знаю, какое черное дело творит нынешняя Иранская власть и у себя в стране, и на всем Ближнем и Среднем Востоке, от Ливана и Сирии до Йемена. Гибель сотен тысяч людей, как шиитов, так и иных - на их совести. Изгнание миллионов - тоже. В действиях аятолл для меня безошибочно виден злой дух, единственная цель которого - душегубство. Раскол людей по конфессиональному признаку, не мирный путь к Богу, а ненависть к ближнему, если он верит иначе чем ты, или даже, веря также, не следует твоим призывам - это второе поле сатаны - саму веру сделать орудием убийства. И какое число людей с готовностью отвечает на эти призывы!

Генерал Сулеймани возглавлял, сколь я понимаю, боевые силы Ирана, экспортирующие смерть и ненависть по всему миру, а особенно в те страны, которые Иран маниакально хочет прибрать к рукам - Ливан, Сирию, Израиль, Ирак, Йемен, Бахрейн, Оман.

Но может ли один человек без суда убивать другого человека, считая, пусть и справедливо, его бандитом? В целях самообороны, на узкой дорожке, скорее всего может. Но один государственный деятель другого? На другой стороне планеты? В качестве мести? В качестве превентивной меры? Не есть ли это просто бессудное убийство?

Трамп отдал приказ убить иранского генерала не получив на то санкции ни международных организаций, ни, даже, собственного американского Конгресса. То есть просто один человек, избранный половиной американского народа, решил убить другого человека, которого поддерживает, должно быть, не менее половины шиитов Переднего Востока. Кто дал право Трампу так поступать? - Никто. За ним только сила величайшей страны мира. Но право силы, как известно, противоположно силе права. И право существует с доисторических времен для того, чтобы ограничить сильного и защитить более слабого.

Мне скажут, что других способов расправиться с Сулеймани не было. Но, может быть, с ним и не надо было расправляться? Может быть надо покончить с террористическим режимом всей Иранской республики? Или противостоять ей там, где она пытается навязать свою волю иным народам и конфессиям?

Это намного сложней. Тогда не надо выводить войска из Сирийского Курдистана, дать ответ на акты агрессии против Саудовской Аравии и, быть может, объявить войну Ирану по всем международным правилам. Но это страшно. Тогда будут гибнуть американские солдаты, США завязнут на Переднем Востоке, как когда-то завязли во Вьетнаме и шансов на переизбрание у Трампа не будет. Намного проще взять и убить одного генерала. Так, без войны, суда, решения международного сообщества. Кого хочу, того убиваю - я самый сильный, самый оснащенный.

Увы, так рассуждали в 19 веке политики колониальных держав в отношении неевропейских народов. И что в итоге? Мечта о подводной лодке капитана Немо и вполне реальная антиколониальная борьба, которая закончилась крахом европейских империй.

Сила Запада не в пушках и боевых беспилотниках. Вся техника легко воспроизводима. Сила Запада в незыблемости оснований права, в беспрекословной вере в суд честный и нелицеприятный, в действительное гражданское равенство всех людей.

Отход от этих принципов, как ни тяжко это сказать, ставит президента США на одну сторону с иранскими аятоллами, с г-ном Путиным, с Башаром Асадом, да и с тем же генералом Сулеймани. Террориста, от которого открестились все государства, и виновного в тяжких преступлениях, которыми он сам похваляется, как Бен Ладан, убить можно и нужно. Но не государственного деятеля. Тебе не нравится государство, которое он представляет? - Воюй с этим государством.

Но охота политических лидеров друг за другом - последнее и черное дело - еще один шаг в подвал сатаны. Уже ясно, что убийство генерала Сулеймани не принесет мир в регион Переднего Востока, но только усугубит и так страшный конфликт, пожирающий эту многострадальную землю.

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