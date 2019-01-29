''Пожрать нечего!'' Захарова вскипела из-за слов Цимбалюка о голодной России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова взорвалась возмущениями в адрес украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Ее разозлили его слова о том, что в Росси наблюдается острый дефицит качественной еды из-за бессмысленного продэмбарго. Негодованием скандальная Захарова поделилась на личной странице в Facebook.

Мария Захарова Скриншот видео

"А вы в курсе, что в России голод? Не в курсе? Надо слушать Романа Цимбалюка, который регулярно снабжает мир "фактами" о России. Недавно он поведал общественности о том, как МИД России намеревается оккупировать те города Украины, в которых находятся российские дипломатические представительства. Теперь же он в интервью рассказал, что в России из-за санкций есть нечего, вкусного сыра нет. Дословно. Хотя, нет. Дословно было так: "Пожрать, извините, нечего". Киевская пропаганда набирает обороты. Что ответят украинскому гурману отечественные сыровары?" — едко высказалась она.

Однако возмущения Захаровой поддержали далеко не все россияне, о чем они написали в комментариях под ее постом.

"Мария Владимировна, учитывая тот факт, что уже четвертый год кряду продают "сырный продукт" вместо сыра, то вам бы не помешало спуститься с небес и отведать это "прекрасное" блюдо из пальмового масла и молочного заменителя", "Она удаляет комментарии, в которых пишут правду. Ей не интересно, что простой народ кушает. Самое главное, то у нее в холодильнике — "Livarot" и "Reblochon", "Сестра привезла сыр из Берлина. Поняла, что в Москве продают отбросы, а не сыр", — пишут люди.

"Дети в школе в России реально падают в голодные обмороки, и это — страшная реальность", "Согласна с ним. Отвратительное качество продуктов, и по ценам дороже западных в Москве, например", "Да что вы говорите, а от части-то он прав! Я выхожу во двор вынести мусор и частенько натыкаюсь на бабушек и дедушек копающихся в помойке! А ну-ка вы, Мария и все правительство, попробуйте прожить на их пенсию, а потом поговорим о правде жизни! Спуститесь уже с небес к людям, марсиане!" — продолжают россияне критиковать Захарову.

Напомним: Цимбалюк заявил, что, приезжая в Украину, он особо остро ощущает, насколько обделенными власть сделала россиян. По его словам, они могут быть злыми из-за того, что "им нечего пожрать". Журналист добавил, что у жителей российской глубинки вызывает возмущение показательное уничтожение санкционных продуктов, ведь их продкорзина остается крайне скромной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Цимбалюком и Захаровой произошел скандал из-за ее намека на возможную оккупацию Россией городов Украины, в которых есть дипломатические представительства страны-агрессора.

Спикер МИД РФ обвинила украинского журналиста в распространении фейков и попытке оправдать введение военного положения. Также она пригрозила жалобами в ОБСЕ. Однако Цимбалюк поставил ее на место, напомнив, что она открыто озвучила территориальные претензии России к Украине.

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