Появилось первое видео с Асадом после удара по Сирии

В сети появилось первое видео с президентом Сирии Башаром Асадом после атаки США и союзников.

Видео появилось в Telegram Асада.

На нем видно, как сирийский президент идет на работу с чемоданом в руке. Ролик подписан как "Утро скорби".

Новости Франция показала видео пуска ракет по Сирии

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 апреля 2018 г.

Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.