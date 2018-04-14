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Появилось первое видео с Асадом после удара по Сирии

7.1тЧитать новость на украинском

В сети появилось первое видео с президентом Сирии Башаром Асадом после атаки США и союзников.

Видео появилось в Telegram Асада.

На нем видно, как сирийский президент идет на работу с чемоданом в руке. Ролик подписан как "Утро скорби".

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Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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