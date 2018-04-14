Появилось первое видео с Асадом после удара по Сирии

В сети появилось первое видео с президентом Сирии Башаром Асадом после атаки США и союзников.
Видео появилось в Telegram Асада.
На нем видно, как сирийский президент идет на работу с чемоданом в руке. Ролик подписан как "Утро скорби".
صباح الصمود..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 апреля 2018 г.
رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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