Появилась реакция Зеленского на идею возвращения России в G8

Возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Такие условия выдвинул президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. По его словам, с марта 2014 года ничего не изменилось.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отреагировал на идею о возвращении России в G8

Кроме того, он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним, накануне украинские пользователи выразили разочарование тем, что Зеленский никак не прокомментировал идею возвращения России в G8.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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