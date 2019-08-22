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Появилась реакция Зеленского на идею возвращения России в G8

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Возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Такие условия выдвинул президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. По его словам, с марта 2014 года ничего не изменилось.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отреагировал на идею о возвращении России в G8

Зеленский отреагировал на идею о возвращении России в G8

Кроме того, он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним, накануне украинские пользователи выразили разочарование тем, что Зеленский никак не прокомментировал идею возвращения России в G8.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А тем временем весьмирснами выдал очередной подсрачник укроинству:Польский ресторан в городе Гдыня отказался брать на работу граждан Украины, объявлении было сказано, что ресторан находится в поиске шеф-повара, однако также в объявлении была просьба не обращаться "никаким украинцам или другим подобным" trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25108316,haniebne-slowa-wojciech-sczczurek-potepil-ksenofobiczne-ogloszenie.html?disableRedirects=true
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии"" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Он слабоумный у вас?Россия участник G20, где можно обсудить гораздо больший спектр вопросов, ведь помимо стран восьмерки там присутствуют страны БРИКС и другие.Проще говоря, G8 России нафиг не уперлась
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы....всем уже неинтересно ваше мнение о том как вам жить...Всё решает Путин...Всё как он скажет так вы и будете сопеть))))
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