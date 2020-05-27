Главная Новости
28 мая • обновлено в 01:59
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Появилась реакция сети на срыв запуска Crew Dragon

992
Читать материал на украинском

Срыв долгожданного запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Некоторые пользователи выразили сочувствуе в связи с отменой полета, другие отреагировали с юмором (чтобы посмотреть реакцию, проскролльте новость до конца).

"Каждый раз, когда терпите неудачу, когда все сорвалось, когда все против вас, вспоминайте этот момент и говорите себе кодовые слова: "ничего, бывает. Следующая попытка 30 мая". Все точно получится. Вначале у Маска, а потом и у нас", – отметила Ярослава Гресь.

"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon

Бизнесмен Гарик Корогодский подчеркнул, что "человек не может полететь на Марс, пока не открыли Дрим Таун".

"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon

"Роскосмос взял на себя ответственность за плохие погодные условия на мысе Канаверал. Как тебе такое Элон Маск?" – написал Дмитрий Виноградов.

"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon

В свою очередь блогер Антон Хондза выразил сочувствие тем, кто четыре часа смотрел трансляцию.

"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon
"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon
"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon
"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon
"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon
"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за погодных условий первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был состояться 27 мая в 23:33, отменили. Его перенесли на другую дату – 30 мая на 22:22.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
SpaceX NASA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги