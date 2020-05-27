"Ответственность за погоду взял на себя Роскосмос": как в сети отреагировали на срыв запуска Crew Dragon

Срыв долгожданного запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Некоторые пользователи выразили сочувствуе в связи с отменой полета, другие отреагировали с юмором (чтобы посмотреть реакцию, проскролльте новость до конца).

"Каждый раз, когда терпите неудачу, когда все сорвалось, когда все против вас, вспоминайте этот момент и говорите себе кодовые слова: "ничего, бывает. Следующая попытка 30 мая". Все точно получится. Вначале у Маска, а потом и у нас", – отметила Ярослава Гресь.

Бизнесмен Гарик Корогодский подчеркнул, что "человек не может полететь на Марс, пока не открыли Дрим Таун".

"Роскосмос взял на себя ответственность за плохие погодные условия на мысе Канаверал. Как тебе такое Элон Маск?" – написал Дмитрий Виноградов.

В свою очередь блогер Антон Хондза выразил сочувствие тем, кто четыре часа смотрел трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за погодных условий первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был состояться 27 мая в 23:33, отменили. Его перенесли на другую дату – 30 мая на 22:22.

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