"Потеряли, поздравляю!" Грузинка Канделаки внезапно заступилась за Россию

Генеральный продюсер российского телеканала "Матч ТВ", ведущая Тина Канделаки раскритиковала власти Грузии в связи с протестами в стране.

Ситуацию в Грузии и запрет прямых авиаперевозок она прокомментировала журналистам РБК, заявив, что "бунт" против РФ обернется для государства экономическими потерями.

"К сожалению, нынешнее руководство Грузии решает свои ситуативные политические задачи, не думая о последствиях. В сложившейся ситуации каждый должен понимать риски", – сказала Канделаки.

"У России рисков ноль. А у Грузии масса. Один из них был потерять российских туристов. Потеряли, поздравляю", – добавила ведущая.

Отметим, Тина Канделаки родилась в Тбилиси, столице Грузии, в 1975 году, там же она и училась. В 1995 году ведущая переехала в Москву.

Тина Канделаки Соцсети

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в страну. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян из Грузии.

Как писал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

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