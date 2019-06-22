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"Потеряли, поздравляю!" Грузинка Канделаки внезапно заступилась за Россию

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Генеральный продюсер российского телеканала "Матч ТВ", ведущая Тина Канделаки раскритиковала власти Грузии в связи с протестами в стране.

Ситуацию в Грузии и запрет прямых авиаперевозок она прокомментировала журналистам РБК, заявив, что "бунт" против РФ обернется для государства экономическими потерями.

"К сожалению, нынешнее руководство Грузии решает свои ситуативные политические задачи, не думая о последствиях. В сложившейся ситуации каждый должен понимать риски", – сказала Канделаки.

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"У России рисков ноль. А у Грузии масса. Один из них был потерять российских туристов. Потеряли, поздравляю", – добавила ведущая.

Отметим, Тина Канделаки родилась в Тбилиси, столице Грузии, в 1975 году, там же она и училась. В 1995 году ведущая переехала в Москву.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Соцсети

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в страну. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян из Грузии.

Как писал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

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Тема
Протесты в Грузии
Персона
Тина Канделаки
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В 1586 году Грузия первый раз предприняла попытку принять Российское гражданство. К тому моменту в результате бесконечной резни, которую устраивали турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч. Сейчас их примерно в 100 раз больше. Храмы и святыни были осквернены, земли разорены, дети оставались сиротами, а женщины вдовами. В начале 1780-х годов персидский шах Али Мурад (Иран) стал грозить правителю Картлийско-Кахетинского царства Ираклию II вторжением. В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство. Надо отметить, что это была - единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племён. 24 июля 1783 года в городе Георгиевске (юг современного Ставрополья) был подписан документ, который вошёл в историю под названием Георгиевский трактат. По нему Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) добровольно вошло под покровительство России. 15 ноября 1783 года два русских батальона с батарей полевых пушек вступили в Тифлис. Отрядом командовал П. Потёмкин (родственник знаменитого Григория Потёмкина). Павлу Сергеевичу Потёмкину принадлежит честь открытия «большого пути» через Большой Кавказский хребет. Под его командованием русские солдаты модернизировали древнюю караванную тропу, которая проходила через Дарьяльское ущелье. В дальнейшем дорогу расширят и благоустроят. Приход русского отряда сыграл свою роль – Персия отказалась от своих агрессивных замыслов. Чтобы понять что грозило Грузии, попробую немного рассказать своими словами, и привести выдержки из книги русского генерала писателя Фадеева Р.А "60 лет кавказской войны". Собственно Грузия оказалась между молотом и наковальней, а именно между Персией (Ираном) и Турцией, которые хоть и ненавидели друг друга но в своей ненависти к Грузии были единодушны. Собственно что турки, что персы - попросту не считали грузин людьми, они вырезали их без жалости и сожаления, порой просто упиваясь собственной жестокостью, женщин угоняли в рабство и свои гаремы.
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Дьяченко Дмитрий
Дьяченко Дмитрий
дорога московська повія з легкістю зрадила тата з мамою. А хто в ній сумнівався?
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Mazur Igor
Mazur Igor
Гоните русню на истор. родину. И эту шлюху также
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