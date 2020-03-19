В Португалии в среду, 18 марта, президент Марсело Ребело де Соуза объявил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Politico. Особый режим вводится с 19 марта и продлится до 2 апреля.

Отмечается, что новые меры позволяют правительству ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать права работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, забастовки и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

Португалия ввела ЧП из-за коронавируса

"Это решение дает правительству возможность действовать быстро, но это не вакцина", – заявил президент в обращении к нации.

"Страна не остановится. Только в будущем мы сможем остановить эту пандемию", – добавил он.

Согласно тексту указа президента, правительство сможет "запросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны.

Оно также может обязать сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.

Чрезвычайное положение было объявлено после того, как министр финансов Марио Сентено объявил о помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и домохозяйств, пострадавших от пандемии коронавируса.

В Португалии зарегистрировано 642 случая заражения коронавирусом и две смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением 2 случаев коронавируса.

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