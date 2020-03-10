Польша усилила контроль на границе с Украиной: что произошло

На фоне распространения в мире коронавируса Польша ввела санитарный контроль на восточной границе, в частности, и с Украиной.

Соответствующие меры начинают действовать уже с 10 марта, в том числе и в портах. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел и администрации страны Павел Шефернакер, передает "Польское радио".

"Прежде всего Россия, Украина, Беларусь и Литва. Там, где мы находимся в Шенгене, то есть в Литве, там будет контроль, как на западной границе", – сказал он.

Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

По словам замминистра внутренних дел Польши, теперь на границе со странами, которые не принадлежат к Шенгенской зоне, обязательными будут карточки расположения и измерения температуры. Причем процедуры должны охватывать "всех, кто пересекает границу, включая легковые автомобили".

"Сегодня такие действия также начинаются на паромах, которые добираются до польских портов – Гдыня, Гданьск, Свиноуйсьце", – добавил Шефернакер.

Отметим, что Польша – одна из первых стран, которая приняла такое решение. Ранее, 9 марта, санитарные инспекции начались на границе страны с Германией и Чехией, в пунктах, где ежедневно ездит больше всего автобусов.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

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