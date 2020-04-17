Польша решила выйти из карантина: что заработает первым

Первые случаи коронавируса в Украине и Польше были диагностированы практически в одно время – в начале марта. Однако если в нашей стране эпидемия сейчас находится в разгаре, то поляки уже заговорили о постепенном выходе из карантина, начиная с 20 апреля.

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OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о том, как соседнее государство планирует выходить из "коронавирусного" кризиса.

Что разрешат в Польше в Первую очередь?

С инициативой постепенного снятия ограничений, начиная с 20 апреля, выступили премьер-министр польши Матеуш Моравецкий, а также министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

На первом этапе польские власти намерены:

разрешить перемещение граждан в развлекательных целях (при сохранении социальной дистанции).

Открыть для посещения леса и парки. Однако детские площадки по-прежнему будут закрыты.

Позволить людям посещать церкви (при условии, что на 15 кв. м будет один прихожанин).

Детям старше 13 лет можно будет находиться на улице без присмотра взрослых.

Разрешат возобновить работу торговли по новым правилам: в помещениях до 100 кв. м – 4 человека на один кассовый аппарат, более 100 кв. м – один человек на 15 кв. м помещения)

Карантин в Польше

Польское правительство подчеркнуло, что это – только первый этап послабления карантина. Что касается дальнейших действий, то они будут приниматься на основе анализа уровня заболеваемости, эффективности системы здравоохранения, а также выполнения санитарных норм обществом. Предположительно окончательный выход Польши из карантина будет поделен на четыре периода.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️



❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

➡️ analiza przyrostu zachorowań,

➡️ wydajność służby zdrowia,

➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

"Мы видим, что польское общество хорошо реагирует на карантинные ограничения. Мы убеждены, что некоторые из них можно ослабить рациональным образом. Борьба с коронавирусом на этом не заканчивается, но мы переходим в контрнаступление. Мы находимся в совершенно новой реальности, которая, к сожалению, будет с нами долгое время, и мы должны научиться жить в ней", – отметил Моравецкий.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia. Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z #koronawirus dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

В свою очередь, Шумовский призвал польских граждан не злоупотреблять отменой некоторых ограничений, чтобы ситуация не откатилась назад к худшим показателям.

"Некоторое ослабление, которое будет применяться с понедельника, – возможность пойти в лес или парк – позволяет нам дышать свободнее. Но давайте использовать все с умом. Это не стимул быть в этих местах. Мы должны максимально изолировать себя", – призвал глава польского Минздрава.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Pewne poluzowania, które będą obowiązywać od poniedziałku - możliwość pójścia do lasu czy parku dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z rozsądkiem. To nie zachęta do przebywania na tych przestrzeniach. Powinniśmy się maksymalnie izolować. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

Что происходит в других странах ЕС?

Правительство Чехии продлило действие чрезвычайного положения до 30 апреля, однако ввело ряд ослаблений, в частности – новые исключения из правила обязательного ношения масок.

Также с 9 апреля правительство разрешило возобновить работу велосипедным магазинам и мастерским по их ремонту, магазинам товаров для дома и садоводства, а также строительных материалов. Еще чешские власти планируют открыть больше заведений торгговли в течение на следующей недели, однако пока не уточняют, какие именно.

Тем временем в Испании с 13 апреля возобновили работу предприятий, не относящихся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Карантин в мире

А премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что магазины книг, канцелярских товаров и те, которые торгуют детской одеждой, могут открыться с 14 апреля.

Что касается Дании, то там с 15 апреля вновь откроют детские центры и школы для детей первого и пятого классов.

В свою очередь Германия рассматривает возможность смягчить карантин с 19 апреля, а Франция пока намерена сохранить "блокирование" минимум до 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге предупредил, что сейчас регион стоит на пороге пика пандемии COVID-19 и поэтому должен быть очень осторожен в вопросах послабления карантина.

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