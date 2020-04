Польша решила выйти из карантина: что заработает первым

Первые случаи коронавируса в Украине и Польше были диагностированы практически в одно время – в начале марта. Однако если в нашей стране эпидемия сейчас находится в разгаре, то поляки уже заговорили о постепенном выходе из карантина, начиная с 20 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о том, как соседнее государство планирует выходить из "коронавирусного" кризиса.

С инициативой постепенного снятия ограничений, начиная с 20 апреля, выступили премьер-министр польши Матеуш Моравецкий, а также министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

На первом этапе польские власти намерены:

Польское правительство подчеркнуло, что это – только первый этап послабления карантина. Что касается дальнейших действий, то они будут приниматься на основе анализа уровня заболеваемости, эффективности системы здравоохранения, а также выполнения санитарных норм обществом. Предположительно окончательный выход Польши из карантина будет поделен на четыре периода.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️ ❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków: ➡️ analiza przyrostu zachorowań, ➡️ wydajność służby zdrowia, ➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7

"Мы видим, что польское общество хорошо реагирует на карантинные ограничения. Мы убеждены, что некоторые из них можно ослабить рациональным образом. Борьба с коронавирусом на этом не заканчивается, но мы переходим в контрнаступление. Мы находимся в совершенно новой реальности, которая, к сожалению, будет с нами долгое время, и мы должны научиться жить в ней", – отметил Моравецкий.

Premier @MorawieckiM w #KPRM : Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia. Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z #koronawirus dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy.

В свою очередь, Шумовский призвал польских граждан не злоупотреблять отменой некоторых ограничений, чтобы ситуация не откатилась назад к худшим показателям.

"Некоторое ослабление, которое будет применяться с понедельника, – возможность пойти в лес или парк – позволяет нам дышать свободнее. Но давайте использовать все с умом. Это не стимул быть в этих местах. Мы должны максимально изолировать себя", – призвал глава польского Минздрава.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Pewne poluzowania, które będą obowiązywać od poniedziałku - możliwość pójścia do lasu czy parku dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z rozsądkiem. To nie zachęta do przebywania na tych przestrzeniach. Powinniśmy się maksymalnie izolować.