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ПолитикаЭкономика

''Покупают статус'': украинский писатель рассказал, как Кремль подчиняет себе мир

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Российская Федерация обеляет запятнанную репутацию в мире путем покупки определенных культурных статусов, а также активной пропагандой своих узнаваемых гениев.

В целом она хитро и умело использует культуру для достижения своих политических целей, отметил украинский писатель Андрей Курков в интервью журналу "Країна".

"Россия — мастер в использовании культуры как инструмента политического влияния. Знают, что каждый образованный европеец любит Федора Достоевского. Везде пропагандируют свое. Платят деньги за участие своих писателей в книжных ярмарках. Неоднократно покупали на них статус страны-почетного гостя. Создают впечатление, что русская культура доминирует в мире. Из-за этого улучшается имидж негативной политики Кремля", — объяснил он.

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Вместе с тем, добавил Курков, такая политика культурного продвижения страны-агрессора выстроена на славе выдающихся личностей прошлого. Что касается современности, то лишь небольшое количество культурной элиты России действительно является таковой и служит искусству, а не преступной власти Кремля.

"В России есть качественная культура, принципиально аполитичная, которая противопоставляет себя власти. Среди писателей — это Борис Акунин, Владимир Сорокин, Татьяна Щербина, Людмила Улицкая. Но большинство деятелей культуры и искусства поддерживают Путина (президента России. — Ред.), дают себя использовать. Выступают, где скажут: в Сирии перед войсками Асада, в оккупированном Донецке", — подчеркнул писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне активистку, вышедшую с плакатом в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова во время "Дня русской культуры" в литовском Вильнюсе, назвали такой же террористкой, как и Сенцов.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Андрей КурковВладимир Путин
Место
Россия
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Никчемный рагульский "писатель", который не может написать ничего стоящего, просто дрищет в шаровары от зависти.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Завидует пан Курков, он, як письменик нахер никому не известен и не нужен
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