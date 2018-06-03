Подружиться с Путиным: еще одна страна ЕС призвала отменить санкции против России

Евросоюз должен положить конец болезненным санкциям против России и нормализовать с ней политические и экономические отношения.

С таким заявлением выступил в интервью газете Österreich рассказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, передает "Лента.ру".

"Для ЕС было бы желательно пересмотреть позицию касательно России, поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не подталкивать Россию в сторону Китая", - подчеркнул он.

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Хайнц-Кристиан Штрахе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянские партии "Движение пять звезд" и "Лига" согласовали проект коалиционного соглашения, которое содержит призыв отменить санкции против России и предусматривает снижение налогов и выдворение нелегалов. Соответствующий 58-страничный документ был обнародован в пятницу, 18 мая.