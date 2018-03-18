Поднят флаг: Турция объявила о взятии города в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.

По его словам, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн, передает "Анадолу".

"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкая армия приняла все возможные меры для защиты мирного населения Африна.

"Операция "Оливковая ветвь" направлена не на оккупацию Африна, а на уничтожение террористов. Мы находимся в Африне ради мира", - подчеркнул президент Турции.

Как сообщал "Обозреватель", в январе 2017 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.

Настоящее обострение началось в феврале. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне.

Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".

15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.

4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.