''Под плеткой ходить не будем!'' Лукашенко бросил резкий намек Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко опять сделал намек главе России Владимиру Путину, подчеркнув, что белорусы всегда будут свободными.

"Всем, кто плохо смотрит на нас, будем однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем", – сказал он во время посещения Храма-памятника в честь Всех Святых, сообщает "Беларусь сегодня".

Президент подчеркнул, что белорусы – гордый, независимый, толерантный и очень добрый народ, который всегда хорошо относится ко всем своим соседям, в том числе россиянам и украинцам.

Алексанр Лукашенко "Беларусь сегодня"

"Да и наша Беларусь – многоконфессиональная республика. И, наверное, будет правильно, если мы пошлем добрые слова в этот наш Праздник и представителям других конфессий. Всем тем, кто живет в Беларуси, пусть и исповедует иные религии, но признает, что Бог един", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.В последние секунды 2018 года он призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости".