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7 апреля • обновлено в 21:47
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Почти в два раза: Британия поставила антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

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В Великобритании установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 854 человека, а общее количество погибших перевалило за 6 тысяч.

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Как сообщает DailyMail, среди новых жертв COVID-19 был 23-летний парень, у которого было отличное здоровье и сотни людей разных возрастов – вплоть до 102 лет. В Англии подтвердили 758 смертей, в Шотландии 74, в Уэльсе 19 и 3 в Северной Ирландии.

При этом Министерство здравоохранения отмечает тревожный рост количества смертей, ведь за предыдущие сутки умерло 437 людей. Тем не менее, они отмечают и позитивную динамику – заразились 3634 человека, тогда как сутками ранее их было 3802.

Главный научный советник правительства сэр Патрик Валланс сказал, что возможно, Великобритания видит "начало изменений", а "кривая эпидемии" будет выравниваться в ближайшие дни.

Британия поставила антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

Британия поставила антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

DailyMail

Однако ученые из Университета Вашингтона озвучили другой прогноз, гораздо более тревожный. Они подсчитали, что нехватка коек для интенсивной терапии в Великобритании может привести к тому, что она станет наиболее пострадавшей страной в Европе. По их подсчетам, количество погибших от COVID-19 составит 66 000 человек. Также их исследование предсказало, что худшая вспышка в Британии произойдет в ближайшие недели, в середине апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое британцев, переживших коронавирус, рассказали о том, насколько сложной была болезнь в эмоциональном плане.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
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