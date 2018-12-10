Поближе к США? Россия перебросила за океан ракетоносцы и боевые самолеты

Российская Федерация перебросила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы и боевые самолеты.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, в международный аэропорт Майкетия прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заявили в ведомстве.

Также в сети появились первые фото российских боевых самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл возле берегов России. При этом ранее стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи берегов Крыма и РФ.