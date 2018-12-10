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Поближе к США? Россия перебросила за океан ракетоносцы и боевые самолеты

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Российская Федерация перебросила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы и боевые самолеты.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, в международный аэропорт Майкетия прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заявили в ведомстве.

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Также в сети появились первые фото российских боевых самолетов.

Поближе к США? Россия перебросила за океан ракетоносцы и боевые самолеты
Поближе к США? Россия перебросила за океан ракетоносцы и боевые самолеты
Поближе к США? Россия перебросила за океан ракетоносцы и боевые самолеты

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл возле берегов России. При этом ранее стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи берегов Крыма и РФ.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейУгроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Место
Россия
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так из раши-то не долетят, все в дым уйдет.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Видать, зашатался трон под мадурой. Не просто так недавно одно чучело летало к другому – плешивому. Как-никак, а режимы-то почти родственные! Что там фашист, что в Кремле.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хотелось бы на постоянной основе и с pакеиами с ядеpными боеголовками.Но это не так,к сожалению.Пpосто совеpшили полет.И все. небольшая командиpовка.Скоpо домой..
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