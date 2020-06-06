Главная Новости
6 июня • обновлено в 14:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Победившая коронавирус 104-летняя женщина назвала свое секретное лекарство

1.3т
Читать материал на украинском

104-летняя Джейн Коллинз из Дерфи, Великобритания, вылечилась от коронавируса всего через 10 дней после госпитализации.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Daily Mail, британка считает ключом к своему выздоровлению красное вино и шампанское (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джейн Коллинз считает шампанское ключом к своему выздоровлению

Джейн Коллинз считает шампанское ключом к своему выздоровлению

"Мне 104 года, и я чувствую себя очень хорошо после того, как смогла вылечиться от вируса. Я вернулась домой, где за мной присматривают, и у меня все в порядке. Я все еще восстанавливаюсь, но уже ем сладкое и позволяю себе немного шампанского", – рассказала она.

Племянница женщины, 53-летняя медсестра Сара Бальмфорт призналась, что сомневалась, осталось ли в 104-летнем человеке столько сил, чтобы выжить.

"Но она сделала это… У нее железное здоровье, а воля непоколебима. Она любит красное вино и никогда не откажется от бокала шампанского – в этом ее секрет. Конечно, она выжила, но я думала, это займет у нее намного больше времени", – отметила Бальмфорт.

Победившая коронавирус 104-летняя женщина назвала свое секретное лекарство

Daily Mail

Победившая коронавирус 104-летняя женщина назвала свое секретное лекарство

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от коронавируса COVID-19 вылечились шестимесячный младенец и 102-летняя женщина, а в Швейцарии – 95-летняя пациентка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 514.

    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19: зараженных будет больше.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги