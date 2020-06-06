Победившая коронавирус 104-летняя женщина назвала свое секретное лекарство

104-летняя Джейн Коллинз из Дерфи, Великобритания, вылечилась от коронавируса всего через 10 дней после госпитализации.

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Как пишет Daily Mail, британка считает ключом к своему выздоровлению красное вино и шампанское (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джейн Коллинз считает шампанское ключом к своему выздоровлению

"Мне 104 года, и я чувствую себя очень хорошо после того, как смогла вылечиться от вируса. Я вернулась домой, где за мной присматривают, и у меня все в порядке. Я все еще восстанавливаюсь, но уже ем сладкое и позволяю себе немного шампанского", – рассказала она.

Племянница женщины, 53-летняя медсестра Сара Бальмфорт призналась, что сомневалась, осталось ли в 104-летнем человеке столько сил, чтобы выжить.

"Но она сделала это… У нее железное здоровье, а воля непоколебима. Она любит красное вино и никогда не откажется от бокала шампанского – в этом ее секрет. Конечно, она выжила, но я думала, это займет у нее намного больше времени", – отметила Бальмфорт.

Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от коронавируса COVID-19 вылечились шестимесячный младенец и 102-летняя женщина, а в Швейцарии – 95-летняя пациентка.

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