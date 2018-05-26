"По этой гадине Гаага плачет!" Украинцам намекнули, как пристыдить Путина

Россияне предложили киевлянам на финале Лиги Чемпионов развернуть огромный баннер с надписью "Путина в Гаагу".

В частности, о таком варианте рассказал российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский.

Он опубликовал в Facebook письмо от знакомого, который как раз и говорил о таком способе напоминания о преступлениях российского президента.

"Хороший вопрос. Жаль, что я сам не могу сделать такой баннер и держать его в Киеве на матче Лиги Чемпионов. Потому что по этой гадине Гаага давно плачет. Сделаете, киевляне мои дорогие?" - прокомментировал Лебединский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО противоречит интересам РФ и Североатлантический альянс не должен переходить "красную линию" в данном вопросе.