Пионтковский сказал, как россиянки вставляют нож в спину Путину

Ситуация с женщинами детородного возраста в России намного хуже, чем та, которую представляет себе президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Он прокомментировал заявление Путина о том, что "число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%", а также о том, что, по мнению президента РФ, эта проблема может быть решена путем "привлечения наших соотечественников в Россию".

"Я думаю, многие нашли бы в ней (в этой идее. – Ред.) даже какой-то обнадеживающий момент. Пусть эти так называемые соотечественники, состоянием которых Москва спекулирует, и уезжают в Россию", - заметил оппозиционер.

В то же время он добавил: "Но, думаю, в рамках концепции "русского мира" Путин, скорее, думает не о движении соотечественников в Россию, а о движении России ближе к соотечественникам".

"А что касается женщин детородного возраста, то ситуация даже сложнее, чем та, которую представляет себе Путин. Все опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство женщин детородного возраста в Сибири и на Дальнем Востоке предпочитает выходить замуж за китайцев", - констатировал Пионтковский.

Напомним, ранее идею Путина оценили известные украинки – Ирина Фарион, Лариса Ницой и Алена Мозговая.