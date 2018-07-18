МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Пионтковский пояснил сенсационность встречи Путина с Трампом

2.3тЧитать новость на украинском

Совместная пресс-конференция президентов США и России стала сенсационным событием, поскольку до этого подобным образом себя не вел ни один глава Белого дома.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

"Это сенсационное событие. Оно вызвало шторм в Соединенных Штатах на всех каналах", - заявил он.

Новости
Во встрече Трампа и Путина было много странного - Радзиховский

"Это беспрецедентное выступление президента США, который традиционно считается лидером Запада, лидером свободного мира. Это была полнейшая капитуляция перед мелким гопником из питерской подворотни буквально по всем вопросам", - убежден политик.

По его мнению, "это было совершенно отвратительное зрелище". "Я не знаю, что там Путин с ним делал, но апофеозом этого предательства был ответ на вопрос о вмешательстве России в президентские выборы – кому он верит: президенту Путину или всем своим разведывательным структурам и прокуратуре. На что Трамп ответил, что верит Путину".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: Кремль взял курс на де-факто интеграцию Донбасса в состав России.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Нет тут никакой сенсации. Встретились Бог хохлов и хозяин хохлов. Бог по положению выше хозяина, поэтому хозяин внимательно слушал и кивал.
Ответить
0
0

Наши блоги