Пионтковский пояснил сенсационность встречи Путина с Трампом

Совместная пресс-конференция президентов США и России стала сенсационным событием, поскольку до этого подобным образом себя не вел ни один глава Белого дома.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

"Это сенсационное событие. Оно вызвало шторм в Соединенных Штатах на всех каналах", - заявил он.

"Это беспрецедентное выступление президента США, который традиционно считается лидером Запада, лидером свободного мира. Это была полнейшая капитуляция перед мелким гопником из питерской подворотни буквально по всем вопросам", - убежден политик.

По его мнению, "это было совершенно отвратительное зрелище". "Я не знаю, что там Путин с ним делал, но апофеозом этого предательства был ответ на вопрос о вмешательстве России в президентские выборы – кому он верит: президенту Путину или всем своим разведывательным структурам и прокуратуре. На что Трамп ответил, что верит Путину".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: Кремль взял курс на де-факто интеграцию Донбасса в состав России.