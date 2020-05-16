В Европе первая победа над коронавирусом: в чем успех Словении и как его добиться

Словения – первая страна Европы, которая официально победила коронавирус. Сейчас местное правительство готовит население к постепенному ослаблению ограничений и возвращению к нормальной жизни.

При этом говорить о полном отказе от карантина рано – власти обещают следить за тем, чтобы иностранцы не спровоцировали рецидив болезни. Что происходит в Словении и как стране удалось первой совершить чудо – в материале OBOZREVATEL.

Не больше 7 заболевших

Словения – небольшая европейская страна с населением чуть более 2-х миллионов человек. С начала распространения COVID-19 (4 марта) прошло уже два месяца, за этот период заболели 1465 словенцев. Умерли – 103 человека, а выздоровели – 270. Несмотря на столь большое соотношение "больных-здоровых", власти вечером 14 мая заявили о победе над коронавирусом.

Основная причина – каждый день в течение крайних двух недель количество заболевших не превышало 7 человек. И это при высоком уровне тестирования – 33 анализа на 1000 человек. В Украине, к слову, этот показатель равен 5.

Статистика заболеваемости Скриншот

Как пишет агентство Anadolu, Национальный институт здоровья определил, что с начала мая число новых заболевших составило всего 35 человек. Именно поэтому пандемия существенно ушла на спад и местные врачи уже в ближайшее время смогут побороть очаг заболеваемости.

На этом фоне премьер-министр Янез Янша намекает на возможное ослабление карантинных мер уже в июне. Со следующей же недели откроют отдельные торговые центры и отели.

С 23 мая должны возобновить футбольные и другие командные соревнования. При этом базовые правила недопущения распространения инфекции будут сохранены – мытье рук, использование масок и антисептиков, а также социальная дистанция.

Ослабления коснутся и границ страны – прибывшие иностранцы теперь не обязаны проходить двухнедельную обсервацию. Но это не касается тех, у кого на границе выявят симптомы болезни – им въезд запрещен.

В чем секрет Словении?

Во-первых, это маленькое государство. В столице Любляне живет менее 300 тысяч человек. Поэтому вовремя введенный 13 марта карантин дал возможность минимизировать заболеваемость.

Во-вторых, дело в самом карантине. Власти сразу закрыли границы. Внутри страны прекратили работу школы, детские садики, бары, рестораны, культурные учреждения. Также запрет распространялся и на общественный транспорт и передвижение между городами. Открытыми оставались лишь аптеки и продовольственные магазины.

Меры предосторожности в Словении

Людям запретили ходить на улицах на дистанции ближе 1,5 метров (не считая членов семьи), а также обязали каждого, кто посещает общественное место – дезинфицировать руки антисептиком.

Тут важно отметить – строгие меры продолжались до 20 апреля, после этого правительство пошло на определенные ослабления. Например, был запущен общественный транспорт.

Такого рода ограничения действовали ровно месяц. В это время власти Словении (еще 3 апреля) подготовили финансовый пакет помощи для бизнеса и рядовых граждан, пострадавших от COVID-19.

Как пишет DW, государство возьмет на себя 80% расходов по зарплате для временно неработающих и на протяжении двух месяцев будет компенсировать дополнительные расходы по заработной плате для тех граждан, которые продолжают трудиться.

Для отдельных предприятий и самозанятых предусмотрена выплата базового пособия на сумму от 350 до 700 евро. В целом пакет помощи составит 3 млрд евро.

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