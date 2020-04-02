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2 апреля • обновлено в 19:28
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Пекин нагло лгал всему миру о коронавирусе, подвергая нас смертельной опасности

13.4т

В конце прошлой недели Белый Дом получил отчет национального разведывательного сообщества относительно реальной картины с эпидемией коронавируса в Китае. Насколько можно понять, этот отчет был составлен по данным нескольких спецслужб и по запросу самого Белого дома. В свою очередь это понадобилось потому, что президент Трамп стал получать обвинения в том, что он утратил контроль над ситуацией в стране, поскольку негативная статистика эпидемии значительно превысила то, что было в Китае.

И действительно, Трампа тягают за чуб все, кому не лень, а главное – его обвиняют в том, что он не смог остановить ситуацию хотя бы на китайском уровне. Справедливости ради, стоит отметить, что Трамп действительно вел себя крайне бестолково именно в тот период, когда надо было предпринимать решительные и быстры меры. Но с другой стороны, ничего подобного мир не знал более ста лет и скорее всего, Трампу просто не хотелось верить, что все это выльется в такую катастрофу, которую можно было наблюдать лишь в каких-то фантастических фильмах.

Пекин нагло лгал всему миру о коронавирусе, подвергая нас смертельной опасности

Плюс к тому, все время, пока вирус не вырвался за рубежи Китая, Пекин последовательно и тотально лгал о ситуации.

Так, уже давно было понятно, что вирус не просто легко переходит от человека к человеку, а делает это с невероятной эффективностью. Китай и подыгрывавшая ему Всемирная организация здравоохранения все еще успокаивали своих граждан и мировое сообщество байками о том, что еще нет подтверждения передачи в режиме "человек – человек". То есть, это была намеренная ложь и если бы она была последней, то к ней можно было бы относиться по-разному, но Китай скрыл и масштаб катастрофы, что продержало лидеров других государств в расслабленном состоянии.

По данным Блумберг, о наличии этого отчета сообщили два независимых источника, которые в курсе изложенного там. Поскольку доклад имеет высшую степень секретности, они отказались называть количественные характеристики по данным, но однозначно заявили о том, что официальные данные, представленные Китаем, не просто занижены, а просто не имеют ничего общего с реальностью. Насколько можно понять, выводы разведчиков основаны как на математическом моделировании процессов, которые можно сравнивать с тем, что и как происходит в США и некоторых европейских странах, так и на агентурных данных, которые говорят о конкретных цифрах в тех или иных клиниках, крематориях и кладбищах.

Трудно сказать, как бы себя вела администрация Трампа будь у нее эти данные сразу, по горячему, но скорее всего – иначе, поскольку пояснения источников говорят об очень существенной разнице официальных и подтвержденных оперативным путем данных. По крайней мере, авиасообщение закрыли бы сразу, и кто его знает, какую бы статистику сейчас давали бы США.

Подтверждением того являются словам госсекретаря США Майка Помпео, которого дожали журналисты. Он тоже не сказал каких-то количественных параметров катастрофы в Китае, но сказал, что будь Китай открытым и предоставляй он реальные данные, можно было бы избежать тех последствий, которые США имеют сегодня.

Более того, математические подсчеты реальной картины в Китае дали возможность отработать критерии оценки данных, предоставляемых правительствами сегодня. В общем, практической пользы для США это уже не имеет, поскольку хоть и поздно, но границы уже закрыты и тем не менее, они помогли назвать страны, статистика которых не вписывается в уже отработанные математические модели. Таковыми, кроме Китая, оказались: Иран, РФ, Индонезия – однозначно и под вопросом – Саудовская Аравия и Египет.

В общем, общественность получила подтверждение лжи, которую лил Китай и льют сейчас некоторые страны, хотя и нет данных о том, насколько эта ложь огромна. Кстати, наш коллега, который ведет собственные математические моделирование, сегодня заметил о том, что данные РФ отличаются по характеру от того, что сейчас подают другие страны, и он предполагает, что россияне произвольно назначают количество инфицированных и компьютерная программа обсчитывает другие показатели. В общем, не только американцы и не только китайцев поймали за руку. Наши специалисты тоже могут это сделать.

Но что интересно, даже в европейских странах данные их правительств вызывают сомнения, например, нам об этом уже написали из Нидерландов. Живущие там люди обоснованно подозревают свое правительство в занижении данных.

Отсюда – вывод. Ситуация на самом деле может оказаться куда более серьезной, чем выглядит по официальной статистике. Посему – берегите себя!

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Коронавирус
Персоны
Си Цзиньпин Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник: defence-line.org/
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
У китайцев всё нормализуется, а что США и Европа.? Я помню видео прилетавших из Китая, после начала пандемии. Без масок, баз карантина. Хотя тогда китайцы предупреждали. Но автор живёт за гранты, и он напишет то, что прикажут.
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
понятно,суперсекретные разведчики ,данные которых нельзя разглашать!белые каски белингката.вместо того,что бы признать,реальное состояние здравоохранения на западе.это дно,за исключением супердорогих клиник для элиты.
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