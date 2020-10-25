Папа Римский впервые назначил кардиналом афроамериканца, поддерживающего ЛГБТ

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил кардиналом священника афроамериканского происхождения – 72-летнего архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори.

Об этом сообщило Catholic Standart. В ранг кардинала его и еще 12 избранников возведут 28 ноября.

Архиепископу Грегори, уроженцу Чикаго, 7 декабря исполнится 73 года. Когда он учился в шестом классе школы Святого Карфагена в Чикаго в 1958 году, его вдохновил пример приходских священников и сестер Адриан-Доминиканок стать католиком.

Позже, после учебы в семинарии, он был рукоположен в священники Чикагской архиепископии в 1973 году, а в 1980 году получил докторскую степень по священной литургии Папского литургического института в Риме.

В 1994 году епископ Грегори был назначен епископом Бельвилля, штат Иллинойс, где он служил в течение следующих 11 лет. Епископ Грегори был избран президентом Конференции католических епископов США в 2001 году, проработав три года в качестве вице-президента.

После общенациональных расовых протестов, последовавших за смертью Джорджа Флойда архиепископ Грегори заявил, что "этот инцидент раскрыл вирус расизма".

Архиепископ Грегори поддерживал мирные протесты за расовую справедливость, заявив, что молодые люди, помогающие проводить эти марши, вселяют надежду на построение более справедливой нации, в которой будут уважаться все жизни.

Грегори также неоднократно высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы в качестве альтернативы однополым бракам.