"Мы не несем ответственности": в России обвинили США в крушении Boeing 737

Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков обвинил США в частичной вине за крушение украинского Boeing 737 в Иране, который сбили ракетой.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" он заявил, что инцидент стал результатом напряженности, якобы созданной ранее ракетным ударом США.

Политику Вашингтона, по его мнению, создает "провокационные ситуации", чреватые перерастанием в войну.

"А как может начаться война? Вот так она и может начаться. Одна сторона совершает враждебное действие, отправляет ракету. Другая сторона отвечает. И потом у оператора есть десять секунд, чтобы принять решение, что это такое летит над Тегераном: крылатая ракета или самолет. Он принимает неверное решение", – заявил сенатор.

Вину Штатов в падении пассажирского самолета, как считает Пушков, "никогда не признают в Киеве и Вашингтоне".

Катастрофа МАУ в Иране Коллаж

При этом на своей странице в Twitter он заявил, что РФ как поставщик оружия не может нести ответственности за сбитое воздушное судно МАУ.

"Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Boeing. Страна-поставщик оружия не несет ответственности за его использование", – написал россиянин.

Алексей Пушков МК

Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зампредседатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские депутаты осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, но считают, что на такой удар его якобы спровоцировали США.

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