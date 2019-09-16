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16 сентября • обновлено в 23:55
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Ответит за Крым и Донбасс: Украина обыграла Россию в ООН

1.7т Читать материал на украинском

Вопрос войны на Донбассе и аннексии Крыма внесли отдельным пунктом в повестку дня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

За пункт под названием "Ситуация на оккупированных территориях Украины" проголосовали 65 стран, 17 высказались против.

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Прямий

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", – отметил Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Готовимся к неделе высокого уровня 23-27 сентября", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию жестко разгромили за высказывания в сторону Украины на Совбезе ООН.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Тег
ООН
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чую я, шо за этой перемогой, как всегда, совершенно внезапно, последует жесточайшая зрада
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