Ответит за Крым и Донбасс: Украина обыграла Россию в ООН

Вопрос войны на Донбассе и аннексии Крыма внесли отдельным пунктом в повестку дня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
За пункт под названием "Ситуация на оккупированных территориях Украины" проголосовали 65 стран, 17 высказались против.
Генассамблея ООН внесла Крым и Донбасс в повестку дня
Прямий
"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", – отметил Николенко.
"Незначительная, но процедурная победа. Готовимся к неделе высокого уровня 23-27 сентября", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию жестко разгромили за высказывания в сторону Украины на Совбезе ООН.
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