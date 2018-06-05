Отравление Скрипалей: Скотленд-Ярд сделал заявление

В деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери приняли участие 250 следователей из контртеррористической сети.

На данный момент около 100 специалистов по борьбе с терроризмом остаются в городе, сказано в заявлении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

В Солсбери за три месяца провели более 170 обысков и опросили около 900 свидетелей.

В ходе расследования правоохранители просмотрели 4 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения.

"Полицейские пытались идентифицировать всех пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, проезжавшие через район происшествия. Всего 14 тыс. машин и 2,5 тыс. пешеходов были оценены и классифицированы в соответствии со своей значимостью", — сказано в заявлении.

В рамках расследования было получено более 2,3 тыс. вещественных доказательств, из которых 851 хранится в лаборатории Минобороны в связи с проблемами с загрязнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.