Отравление Скрипалей: появилось новое видео с дочерью шпиона

Следственный комитет России опубликовал кадры с дочерью экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлией перед вылетом из Москвы в Англию.

Видео опубликовано на YouTube-канале СК России. На кадрах с камер наблюдения аэропорта "Шереметьево" изображена девушка, похожая на Юлию Скрипаль.

Видно, как она выходит из такси, проходит через рамки металлоискателя на входе в аэропорт и проходит на посадку.

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Утверждается, что в процессе расследования "удалось установить места работы Скрипаль в России, круг ее общения и адреса проживания", а также всех пассажиров самолета и даже водителя такси.

"Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами", — заявили в СК России.

Как писал "Обозреватель", разработчик "Новичка" рассказал, что спасло жизнь Скрипалям.