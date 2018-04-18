Отравление Скрипалей: появилось новое видео с дочерью шпиона

Следственный комитет России опубликовал кадры с дочерью экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлией перед вылетом из Москвы в Англию.
Видео опубликовано на YouTube-канале СК России. На кадрах с камер наблюдения аэропорта "Шереметьево" изображена девушка, похожая на Юлию Скрипаль.
Видно, как она выходит из такси, проходит через рамки металлоискателя на входе в аэропорт и проходит на посадку.
Утверждается, что в процессе расследования "удалось установить места работы Скрипаль в России, круг ее общения и адреса проживания", а также всех пассажиров самолета и даже водителя такси.
"Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами", — заявили в СК России.
Как писал "Обозреватель", разработчик "Новичка" рассказал, что спасло жизнь Скрипалям.
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