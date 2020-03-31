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1 апреля • обновлено в 00:14
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От коронавируса во Франции за сутки умерли почти 500 человек

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За последние сутки во Франции от коронавируса COVID-19 скончались еще 499 человек, что стало крупнейшим показателем в стране с начала пандемии.

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Общее количество смертей достигло 3 523. Такие данные приведены на сайте worldometers.info. Всего в стране заболели 52 128 человек (+7 578 за сутки), из них вылечились 9 444.

Рекорд с начала пандемии: за сутки COVID-19 убил почти 500 человек во Франции

Представитель Министерства здравоохранения Франции Джером Соломон уточнил, что в больницах находятся 22 757 человек, в отделении интенсивной терапии – 5 565, пишет Daily Mail.

В свою очередь президент Эммануэль Марон заявил, что Франция ускорит темпы производства защитных масок с 3,3 миллионов до кризиса до 10 миллионов штук в неделю. Но и этого мало, потому что медикам необходимо около 40 миллионов масок в неделю. В связи с этим правительство решило дополнительно закупить маски в других странах, в частности в Китае.

Также наращивается производство аппаратов искусственной вентиляции легких. 10 тысяч штук произведут две французские компании.

Рекорд с начала пандемии: за сутки COVID-19 убил почти 500 человек во Франции

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире от коронавируса COVID-19 скончались уже 41 234 человека. При этом последние 10 тысяч умерли всего за два дня.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
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