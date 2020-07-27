От коронавируса скончались уже более 650 тысяч: статистика на 27 июля. Постоянно обновляется
Коронавирус в Украине и мире.
По состоянию на понедельник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 221 тыс. новых инфицированных.
При этом количество летальных случаев перешагнуло отметку в 650 тысяч. Вылечить удалось более 10 млн пациентов.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Коронавирусом заразились более 16,4 млн человек в мире (worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)
Что важно знать об атаке коронавируса:
COVID-19 в Украине заразился 64 849 человек. Умерли 1 605 пациентов, выздоровели – 35 807.
Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,3 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).
В Индии начались первые испытания на людях новой вакцины против COVID-19.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ошибочный результат.
Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)
Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)
Главное за 27 июля:
05:25 – Названо заболевание, увеличивающее риск смерти от коронавируса в 12 раз.
03:00 – Ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски.
00:53 – Власти США заявили, что обладают всеми необходимыми инструментами для борьбы со вспышками коронавируса в ряде штатов.
00:49 – Правительство Марокко в ночь на 27 июля ввело запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста заболеваемости. Отмечается, что на решение также повлияло игнорирование карантина многими гражданами.