''Остановимся в Киеве!'' Депутат Госдумы взорвался угрозами из-за слов украинца на росТВ

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников пригрозил оккупацией не только Донбасса, но и города Киева.

Так бурно он отреагировал на слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что Россию ждет судьба Венесуэлы. Перепалка на этой почве произошла между ними в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Леонид Калашников Скриншот видео

Трюхан удивился громким заявлениям в студии о том, что Россия собирается защищать свои интересы в Венесуэле, где произошла революция. Он откровенно высказался о сомнениях в способностях страны-агрессора потянуть еще одну войну и предупредил, чем это чревато.

"Я вот слушаю уважаемых оппонентов и диву даюсь: вы что, всерьез считаете Россию великой страной? Вы всерьез считаете, что Россия может поехать в Венесуэлу и что-то там сделать? Вы что, прикалываетесь? Что я вижу? К моему большущему сожалению, потому что я российскому народу этого не желаю, вот этот вот ждет Россию. Ваше руководство толкает вашу страну к вот таким беспорядкам. Я бы на вашем месте посмотрел на события в Венесуэле и попробовал что-то изменить в своей стране, а не пытаться тут призывать к вхождению на Донбасс, в Киев. Вы пять лет пытаетесь уничтожить Украину и ничего у вас не получается", — выразил свою точку зрения украинский эксперт.

Вадим Трюхан Скриншот видео

Его речь разозлила Калашникова, и он сразу же перешел в наступление. Российский депутат начал уверять публику в том, что вскоре Кремлю надоест поведение Украины, и он перейдет к активным действиям по оккупации всей территории государства, включая столицу. Более того, неадекватный политик озвучил территориальные претензии к еще одной стране, где Россия устроила войну, — к Грузии.

"А знаешь, почему не получается? Потому что чем больше вы будете применять мер таких, как в Венесуэле, тем быстрее наше политическое руководство созреет и не будет останавливаться под Иловайском, а в Киеве, не будет останавливаться рядом с Тбилиси, а в Тбилиси. И будет садить в Тбилиси своего, будет садить в Киеве своего, который интересы русских, живущих там, будет отслеживать!" — высказался Калашников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их с цветами.

С призывом о захвате Киева выступил и скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин. Он озвучил его во время митинга против возможной передачи Курильских островов Японии в Москве 20 января.

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