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18 января • обновлено в 19:35
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Остались кости и череп: в Польше гигантские свиньи съели своего хозяина

3.3т
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В городе Осиек на юго-западе Польши в новогодние праздники свиньи съели собственного 71-летнего хозяина.

Как сообщает The Sun, у пенсионера случился сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. По предварительной версии, тогда его и сьели его 12 гигантских свиней венгерской породы мангалика.

Останки фермера во дворе дома обнаружил его сосед, который зашел проведать товарища, но нашел лишь оставшиеся от него кучу костей и осколки черепа, лежавшие возле колодца.

Венгерская порода свиней мангалика

Венгерская порода свиней мангалика

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По версии властей, животные съели своего хозяина, когда тот был уже мертв, но сосед утверждает, что голодные свиньи могли напасть на еще живого человека. По его словам, погибший злоупотреблял алкоголем и мог заснуть на улице.

"Он забыл их покормить и, возможно, уснул. Эти свиньи огромны, они бегают по всему участку, и им ничего не стоило добраться до него. Мы их боимся и ходим с опаской", – сказал он.

Венгерская порода свиней мангалика

Венгерская порода свиней мангалика

Точную причину смерти установит экспертиза. При этом зоозащитники не верят, что свиньи могли съесть человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ураугвае в бассейн местного миллионера с вертолета сбросили свинью. Предположительно животное уже было мертвым.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Польша
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Совсем заробитчане оголодали у панов
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Гаврилов Олег, или просто зажрались )))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Лол... Зарплату украинский работникам задержал )))
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