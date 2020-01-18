Остались кости и череп: в Польше гигантские свиньи съели своего хозяина

В городе Осиек на юго-западе Польши в новогодние праздники свиньи съели собственного 71-летнего хозяина.

Как сообщает The Sun, у пенсионера случился сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. По предварительной версии, тогда его и сьели его 12 гигантских свиней венгерской породы мангалика.

Останки фермера во дворе дома обнаружил его сосед, который зашел проведать товарища, но нашел лишь оставшиеся от него кучу костей и осколки черепа, лежавшие возле колодца.

Венгерская порода свиней мангалика

По версии властей, животные съели своего хозяина, когда тот был уже мертв, но сосед утверждает, что голодные свиньи могли напасть на еще живого человека. По его словам, погибший злоупотреблял алкоголем и мог заснуть на улице.

"Он забыл их покормить и, возможно, уснул. Эти свиньи огромны, они бегают по всему участку, и им ничего не стоило добраться до него. Мы их боимся и ходим с опаской", – сказал он.

Венгерская порода свиней мангалика

Точную причину смерти установит экспертиза. При этом зоозащитники не верят, что свиньи могли съесть человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ураугвае в бассейн местного миллионера с вертолета сбросили свинью. Предположительно животное уже было мертвым.

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