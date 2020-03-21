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21 марта • обновлено в 13:05
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Опубликована хроника заражения коронавирусом Италии: жуткие детали

1.6т
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Из одного пациента в Италии количество зараженных коронавирусом за месяц увеличилось до 37 860 человек, из них погибло 4032.

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Пугающую хронику распространения заболевания по дням в Италии опубликовала украинка Виктория Мартынова на своей странице в Facebook.

Девушка подчеркнула, насколько осознанность граждан влияет на количество инфицированных и погибших от COVID-19 и призвала украинцев не быть легкомысленными.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Как коронавирус распространялся в Италии:

18 февраля – первый итальянский пациент пришел в больницу с легкой формой пневмонии и отказался от госпитализации. Уже ночью его состояние ухудшилось, 20 февраля он оказался в реанимации. 38-летний мужчина долго не признавался, что контактировал с людьми, которые недавно были в Китае. Тест на коронавирус оказался положительным у него и его беременной жены. Зараженный вел активную жизнь, играл в футбол, ходил на праздники и заразил многих друзей и знакомых.

21 февраля – в Италии изолировали провинцию Милан, закрыли все учебные заведения. Остальная часть Италии продолжала жить обычной жизнью.

22 февраля – первая жертва коронавируса в провинции Падова. Его госпитализировали за 10 дней до смерти с симптомами сильного гриппа. Затем была вторая, третья, четвертая жертва....

29 февраля – в Италии более тысячи зараженных, 400 госпитализированы. Из них 100 в реанимации, 29 погибли.

7 марта – семь тысяч зараженных коронавирусом, 360 погибших. Бары и рестораны работают, никто не носит средств защиты.

8 марта – вся территория Италии была объявлена зоной карантина. Люди начали бежать к родственникам с севера на юг и привезли вирус туда. Все закрыли, мероприятия отменили. Выходить из дома можно только в экстренных случаях, на работу - со специальным разрешением.

12 марта – 13 тысяч заражены, 1 200 выздоровело, более тысячи умерло. Люди продолжали выходить на улицы, получали штрафы.

16 марта – 23 тысячи заражены, более двух тысяч умерло. У врачей уже не хватает аппаратов искусственного дыхания. Людей на улице почти нет, все сидят дома.

18 марта – более 26 700 заболевших, количество погибших достигло трех тысяч.

20 марта47 021 зараженных коронавирусом, вылечить удалось 5 129 человек, умерло 4 032, из них 627 только за последние сутки.

"Это просто трагедия. Супермаркеты сократили график работы. Власти хотят задействовать военных, потому что еще слишком много людей на улицах. Италия падает на колени", – написала девушка.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии число смертей от коронавируса побило новый антирекорд – погибло 4032 пациента. Всего за 20 марта количество жертв увеличилось на 627.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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